Magyar fát és üvegszálat nyomtattunk

Fából műanyagkarika

Két kísérleti stádiumban járó technikai filamentet próbálhattunk ki a Philament boszorkánykonyhájából. Az egyik fát tartalmaz, a másik pedig üveget. A cég előre jelezte, hogy ezekkel az anyagokkal kapcsolatban még nincs akkora tapasztalatuk, mint amit megszokhattunk, így viszont exkluzív lehetőséget kaptunk arra, hogy belelássunk a fejlesztésbe.

A keményfát nagyjából húsz százalékban tartalmazó Philament Wood PLA azért különleges, mert szerves alkotóelemet kell vegyíteni a műanyaggal, a végeredménynek pedig egyrészt minél könnyebben használhatónak, illetve természetes hatásúnak kell lennie. A tesztszálak érkezését hátráltatta, hogy viszonylag kis szériában készül egyelőre ez a filament, egyrészt mert még mindig változtatnak rajta, másrészt pedig azért, mert az ipar nem érdeklődik iránta különösebben. Mechanikailag ugyanis a fa nem ad hozzá az eredményhez, ezért gyakorlatilag a magánembereken kívül csak a designstúdiók tartanak rá igényt.



A telefontartót nem nyomtattuk, a tokot igen [+]

A nyers szál színe nagyon világos, inkább bézs, mint barna. Ez egy tölgyes, bükkös árnyalat, tudtuk meg a gyártótól. A szál felülete valamivel durvább, szemcsésebb mint a teljesen egységes PLA filamentek tapintása. A tolómérővel végzett ellenőrzésünk alapján az átmérővel nincs gond, az anyagvastagság rendben van, így befűztük a továbbra is nálunk parkoló CraftBot 2 nyomtatóba. A Philament azt javasolja, hogy az alapanyagot 0,4 mm-es, vagy ennél nagyobb átmérőjű fúvókával használjuk, hogy jobban kijöjjenek a fás jegyek.

Hirdetés

Mivel a gyártó hangsúlyozza, igyekszik úgy beállítani a termékeit, hogy azok a lehető legegyszerűbben használhatók legyenek, és a nyomtatók alapbeállításaival is sikerélményt okozzanak a felhasználóknak, nem változtattunk sem a fej hőmérsékletén (215 celsius fok), sem a tárgyasztalén (60 celsius fok). A nyomtatási sebességet viszont valamelyest csökkentettük, 40 mm/s optimális választásnak tűnt elsőre, ezt amolyan biztonsági megoldásnak gondoltuk. 0,2 mm-es rétegvastagsággal dolgoztunk, remélve, hogy ezzel is látványosabb eredményt kapunk.



[+]

Az első tesztben a szokásos 3DBenchy kishajót készítettük el. A nyomtatás során a hagyományos PLA szagot éreztük, a 20 százalékos fa nem tette tiszteletét az orrunkban. A hajó tatját szépen kitöltötte a filament, nem úgy, mint amikor a szlovák Devil Design anyagával dolgoztunk. A fás filament nem egyszerűen szépen terült, hanem a megadott hőmérsékleten meg is folyt, ez jól látszik a hajó kéményén, illetve a kabinon észrevehető az is, hogy a visszahúzás (retraction) alapbeállítás mellett nem elegendő, a jobb eredményért az ilyen típusú modellek esetében növelni kell ennek gyorsaságát, esetleg mértékét is.



[+]

Második tesztünkben egy telefontokot nyomtattunk, kontrasztként pedig a fotózáshoz használtunk igazi fából készült állványt is. Mivel ez egy "tömör" tárgy, a visszahúzással nem volt gond. Tanulva az előző esetből, a sebességet 50 mm/s-re állítottuk, így megfolyással sem találkoztunk. A képeken látható sötét vonal, illetve a tok belső felületén megjelenő sötét pöttyök azonban problémát jelentenek. Ezek ugyanis arra utalnak, hogy a fejben megégett a filament, elkezdett megpörkölődni a fa. Ezt okozhatta átmeneti megszorulás, aminek következtében az anyag több időt töltött a kelleténél a hotendben, illetve anyagegyenetlenség, vagyis egy olyan szakasz, ahol elcsúsztak az arányok.



[+]

Az apróbb gikszer ellenére a tok kellemes meglepetést okozott, a tárgyról a szerkesztőség tagjainak elsőre a farostlemez ugrott be, ez főleg a nagyon világos színvilágnak és a látható rétegeknek köszönhető. A filamentet gyártó Philament kérdésünkre azt válaszolta, hogy a szál színével lehet még játszani, sötétebb árnyalat létrehozása nem jelent problémát, de egyelőre a használhatóságon és a stabilitáson finomítgatnak. A fás filament tekercse 12 970 forint, ezért 0,75 kg anyagot kapunk.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!